Hoy, desde las 10:00 a.m., el parque Miguel Cortés será escenario del grandioso “Festival del seco de chabelo”, como parte del evento de la feria de “la Pitri Mitri”, iniciando las actividades para festejar el 493 aniversario de la fundación de Piura, primera ciudad española fundada en América del Sur.

Serán más de 40 actividades culturales, cívicas, gastronómicas y espectáculos artísticos que la Municipalidad Provincial de Piura ofrece a toda la ciudadanía.

LAS ACTIVIDADES

Este sábado, en el óvalo Grau será la gran noche de belleza y glamour con la ceremonia de elección y coronación de “Miss y Señora Piura 2025”, con la participación de artistas locales y nacionales.

En los días siguientes habrá además bicicleteada familiar, jornada bailable y show infantil “Viva Piura, viva la inclusión”. También develación de escultura en homenaje al escritor Enrique López Albújar y evento literario “Memorias de mi casona: Piura en la mirada de López Albújar”.

También realizarán un homenaje a los personajes ilustres de la ciudad. Del 22 al 24 será la III Feria Turística y Gastronómica FITUR APAVIT “Ah Komer”, así como el Día Mundial del Folklore, con danzas y el festival del tondero como Patrimonio Cultural de la Nación.

LA SERENATA

En la esquina de las avenidas Grau con Richard Cushing, el jueves 14 será la serenata de aniversario, con participación de Los Hermanos Yaipén, Deyvis Orozco, El Gato y su Pandilla, Los Hermanos Chapoñay, el Ballet Folklórico Señor Perú, entre otros.

Ese mismo día por la mañana, en la Av. San Martín, se realiza el izamiento y luego el tradicional desfile cívico-militar.

Al día siguiente, en el día central de esta efemérides, habrá Misa Te Deum en la Basílica Catedral, seguida de una sesión solemne en el Salón de Actos Miguel Grau. Al mediodía, se inaugurará la feria gastronómica “Piura con Mucho Gusto”, en la avenida Vice, que estará hasta el domingo 17.

Por la noche de este día, el parque Miguel Cortés será sede del tributo sinfónico a Juan Gabriel y José José, interpretado por el Coro de la UCV y la Orquesta Sinfónica de Piura. Simultáneamente, en el parque Néstor Martos se ofrecerá el espectáculo “Piura y el Perú festejan”.