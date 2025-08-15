En el día central del aniversario de Piura, hoy a las 7:00 p.m., en la concha acústica del parque infantil Miguel Cortés, en el Festival de “la Pitri Mitri”, se presentará un espectáculo inolvidable, rindiendo tributo sinfónico a Juan Gabriel y José José, en una noche denominada “Voces Eternas”.

El elenco de Canto de la UCV, junto a la imponente Orquesta Sinfónica de Piura, interpretará con pasión y excelencia las melodías que han marcado generaciones, un homenaje con arte, talento y sentimiento, elevando nuestra celebración a la altura que Piura merece.

PUEDES VER: Cinco agrupaciones animarán la serenata de aniversario de Piura

ACTIVIDADES

Piura está viviendo días de emoción, orgullo y encuentro gracias al Festival “Piura es de la Pitri Mitri”, una celebración que late al ritmo de nuestra identidad, organizado por Mienchiclas Producciones SAC, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura.

Este sábado 16, los piuranos saborearán su orgullo en el “Día de la Gastronomía Piurana”, donde los aromas y sabores de nuestra tierra recordarán que somos herederos de una tradición culinaria única.

Además, habrá una exhibición especial de tejido en telar de cintura, mostrando la riqueza de nuestras técnicas ancestrales. Y para cerrar con broche de oro, el domingo, en el último día del festival, habrá desfile y concurso canino, y show infantil con Fantasty para celebrar junto a los niños en su día.

A las 4:00 p.m., continuará la academia Tondero por Tradición ”El Cholito” con una estampa costumbrista que nos hará vibrar de emoción poniendo en escena a más de 50 bailarines y, finalmente, la presentación estelar de Giuliana Rengifo que hará bailar a todo Piura en una noche inolvidable con su show espectacular.

MIRA ESTO: Mañana es el Concurso de Coreografías Inter Universidades en Castilla

DE LA PITRI MITRI

Desde su inicio, Mienchiclas Producciones SAC. ha tenido un objetivo claro en el festival de “La pitri mitri” dar visibilidad y oportunidades a los emprendedores piuranos, ofreciendo un espacio digno para que sus talentos y sueños se encuentren con un público que valora lo nuestro.

En cada actividad y espectáculo se han pensado para que Piura viva lo mejor de su gente, con el arte y la cultura como protagonistas, siendo un movimiento vivo que respira el orgullo piurano.