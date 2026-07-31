La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el caso del expresidente Ollanta Humala, luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundado el hábeas corpus presentado por la defensa del exmandatario y anulara todo el proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado. El caso guarda similitudes con el denominado “Cocteles”, proceso que también se siguió contra la hoy mandataria.

“Vivimos en un Estado de derecho y las resoluciones se deben respetar, nos gusten o no. A mí, en lo personal, hace cerca de ocho años me tocó afrontar una resolución dolorosísima: me privaron de la libertad y, a través de mi defensa legal, pudimos obtener resoluciones favorables. Yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarlas”, señaló durante su visita al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, región Junín, donde inspeccionó las zonas afectadas por el sismo ocurrido el pasado 18 de julio.

La mandataria sostuvo que el análisis debe centrarse en el fondo del caso.

“Parecería que el Ministerio Público no hizo un buen trabajo; por ello, el Tribunal Constitucional emitió esa resolución”, concluyó.