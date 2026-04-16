El libro, más allá de lo que cuenta, también habla desde su forma. En esa línea, Penguin Random House Grupo Editorial se convierte en la primera editorial en el Perú en obtener la certificación Forest Stewardship Council (FSC), un paso que introduce el uso de papel de origen responsable y abre una nueva mirada sobre cómo se hacen los libros hoy.

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Este hito marca el inicio de una nueva etapa en el compromiso ambiental del grupo editorial en el país, alineándose con una tendencia global que busca reducir el impacto ecológico de la industria del libro sin comprometer la calidad de sus publicaciones.

Para inaugurar esta certificación en el mercado peruano, se han seleccionado dos títulos emblemáticos que representan tanto la fuerza de la literatura internacional como la reflexión crítica desde lo local: La palabra mágica de Isabel Allende y ¿Por qué fracasó Sendero? de Sebastião Mendonça Ferreira.

SOBRE LOS TÍTULOS

Por un lado, La palabra mágica es una obra íntima y luminosa donde Isabel Allende comparte su experiencia con el oficio de escribir, explorando la creatividad como un proceso profundamente humano, intuitivo y transformador. Más que un manual, el libro se presenta como una conversación honesta sobre el poder de las palabras y la persistencia de la imaginación.

Por otro lado, ¿Por qué fracasó Sendero? ofrece un análisis riguroso y provocador sobre uno de los periodos más complejos de la historia reciente del Perú. A través de una mirada crítica, Mendonça Ferreira reconstruye las razones detrás del surgimiento, expansión y caída de Sendero Luminoso, invitando a replantear las interpretaciones tradicionales sobre el conflicto armado interno.

SOSTENIBILIDAD

La incorporación de la certificación FSC en estas publicaciones no solo representa un avance técnico, sino también un posicionamiento claro: el futuro del libro debe ser sostenible. En un contexto donde los lectores son cada vez más conscientes del impacto ambiental de lo que consumen, esta iniciativa responde a una demanda creciente por productos culturales responsables.

Con este primer paso, Penguin Random House Grupo Editorial Perú reafirma su compromiso con el medio ambiente y con una cadena de valor más transparente, apostando por una producción editorial que respete tanto las historias que publica como el entorno del que provienen sus materiales.

Este lanzamiento marca el inicio de una transición progresiva hacia un catálogo más sostenible, en el que la lectura y el cuidado del planeta puedan ir de la mano.

Para más información sobre las publicaciones de Penguin con certificación FSC, los lectores pueden ingresar a www.penguinlibros.com/pe/ y las redes de PENGUIN PERÚ.

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