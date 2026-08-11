Interpol informó al Poder Judicial que eliminó de su base de datos la orden de ubicación y captura internacional que pesaba sobre Vladimir Cerrón, quien es investigado por el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales de Perú Libre entre 2008 y 2021.

La comunicación fue enviada al despacho del juez Leodan Cristóbal Ayala, encargado del control de esta investigación preparatoria por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

Mediante una resolución emitida el 10 de agosto, el magistrado dispuso que se tome conocimiento de lo comunicado por Interpol y que el documento sea informado a las partes involucradas en el proceso.

La decisión se produce luego de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva que se había impuesto contra Cerrón, al considerar que no contaba con la debida motivación y que las circunstancias que sustentaban la medida habían variado.

Tras ello, el juez Ayala sustituyó la prisión preventiva de 24 meses por una comparecencia con restricciones durante un año, 11 meses y 7 días. La defensa de Cerrón presentó un recurso de apelación contra esta decisión, el cual fue admitido por el magistrado al considerar que cumplía con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal.