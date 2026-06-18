En un cafecito de la Residencial San Felipe, los pajaritos acompañan las respuestas de Rosa Chávez Yacila sobre “Las nerviosas” (Penguin Random House). Su primer libro de no ficción es un relato lúcido sobre salud mental, clase social, memorias familiares y mujeres marcadas por silencios que atraviesan generaciones.

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Lo que podría leerse como una autobiografía es también el resultado de una década de lecturas, preguntas e investigación. A partir de la historia de su propia familia, la autora indaga en aquello que durante años fue llamado simplemente “nervios” y reflexiona sobre la dificultad de nombrar padecimientos como la ansiedad o la depresión.

“Ha sido un proceso de años de poder nombrar las cosas y llamarlas por su nombre. La narradora habla de una madre y una hija que se llaman a sí mismas nerviosas y de una familia donde hay muchas nerviosas”, detalla Rosa a Correo.

En el libro aparece la idea de las “nerviosas”. ¿Cómo fue ese proceso de nombrar lo que ocurría?

Con el tiempo, eso encuentra un nombre técnico o médico, relacionado con la depresión y la ansiedad. De alguna forma, ponerle nombre a lo que ocurre te permite tener cierta agencia o algún tipo de control sobre lo que te está pasando y también buscar tratarlo.

Todavía existe cierto tabú alrededor de la salud mental o acudir a especialistas. ¿Por qué crees que ocurre?

Creo que el prejuicio surge porque todavía existe la idea de que una persona con alguna condición de salud mental es alguien débil, alguien que no tiene control sobre sí misma o que simplemente no pone de su parte. Antes también existía la idea de que estas condiciones ni siquiera eran reales o que se exageraban.

RETRATO A LA ESCRITORA ROSA CHAVEZ YACILA. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

En el libro también hablas de cómo muchas personas no tienen las herramientas para nombrar lo que les ocurre...

No siempre es responsabilidad exclusiva de la persona enferma informarse o reconocer qué le ocurre. [...] Una vez que conoces esa información, puedes pensar: “Tal vez esto es lo que me está pasando” y buscar ayuda. Eso te permite tener más herramientas para comprenderte y mejorar. Pero esa responsabilidad también recae en las autoridades. De todos modos, el desconocimiento sobre la salud mental es transversal. Está presente en todos los estratos y clases sociales.

Además de la salud mental, el libro aborda otros temas...

Sí. Desde el comienzo tenía claro que el libro tenía tres grandes ejes: la salud mental, la clase social y las mujeres. Esos temas atraviesan toda la narración. Lo que fui descubriendo durante la escritura fue qué aspectos específicos quería iluminar o desarrollar dentro de cada uno de ellos.

¿Cómo fue investigar tu propia historia desde el periodismo?

Llevo alrededor de 15 años ejerciendo el periodismo y siempre he tenido esa necesidad de entender por qué ocurren las cosas. Es mi manera de afrontar la vida: averiguar, buscar información, entender un poco más. En este libro sabía que no podía decir inexactitudes ni lanzar datos a la ligera, aunque gran parte de la narración parta de una perspectiva personal. Para mí fue un proceso bastante natural.

RETRATO A LA ESCRITORA ROSA CHAVEZ YACILA. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

¿Cuáles fueron tus referentes y lecturas para escribir este libro?

Durante los últimos diez años he leído muchos libros relacionados con la salud mental y la escritura personal. Llegué a varios de ellos gracias a recomendaciones de amigos que leen mucha literatura autobiográfica. Uno de ellos me dio una lista de lecturas y empecé por ahí. Luego ocurre algo inevitable: un libro te lleva a otro, y ese a otro más. [...] En algún momento entendí que era imposible leerlo todo.

¿Qué te gustaría que el lector se lleve de “Las nerviosas” cuando termine el libro?

Ahora mismo creo que es mejor no esperar nada. Uno tiene una idea de lo que ha escrito. Has controlado el relato, has construido ciertas imágenes e ideas, pero finalmente llega un punto en el que la interpretación ya no te pertenece. El libro ya está escrito y ahora me toca soltarlo para escuchar qué encuentran los lectores y las lectoras en él.

SOBRE LA AUTORA

Rosa Chávez, escritora

Es también periodista, ha trabajado para VICE, The New York Times, Internazionale, Courrier International y Granta. Actualmente es profesora en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y reportera freelance.

10 años de investigación dieron origen a “Las nerviosas”.

37 años tiene la autora nacida en Lima en 1988.

172 páginas tienen el libro ya publicado en Lima y Madrid.

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