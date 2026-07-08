Con un disco en camino y en plena promoción de sus más recientes sencillos, “Golpe” y “Pared”, Fabián Zignago atraviesa una etapa de consolidación artística. El cantautor ha encontrado una identidad propia entre el pop anglo y los sonidos latinos, una propuesta que ha construido con disciplina y experiencias personales.
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En conversación con Correo, habla sobre el reto de abrirse camino con nombre propio, la influencia de crecer en una familia de músicos y su deseo de que una nueva generación de artistas peruanos conquiste escenarios internacionales.
“[Me inspira] vivir. Estoy viviendo y alimentándome de experiencias para después encerrarme dos o tres semanas en el estudio y terminar lo que falta del disco”, comenta Fabián.
¿Cómo nace tu música? ¿Qué influencias tienes?
Creo que es una mezcla de muchas inspiraciones anglo. Crecí en Estados Unidos; nací aquí, pero a los ocho años me fui y prácticamente toda mi adolescencia la viví allá, que es cuando uno suele absorber muchísima música. Escuchaba mucho pop en inglés, pero también artistas en español como Shakira, Bacilos y Reik. Creo que mi música nace de esa mezcla.
¿Cómo defines tu proceso de creación, tanto en letras como en sonido?
Las letras salen de experiencias propias. Siempre estoy rebuscando en ese almacén que tiene el cerebro. Escribo sobre historias mías o de amigos y colegas que se desahogan conmigo... y luego los traiciono escribiendo canciones (ríe). En cuanto al sonido, busco mezclar esa influencia del pop anglo con algunos tonos de música latina.
¿La disciplina también forma parte del proceso creativo?
Sí. Cuando estoy en temporada de crear, trabajo de nueve a cinco, como si fuera una oficina, solo que en el estudio. Sea contenido o canciones, esas horas son para trabajar. Hoy en día se necesita mucha disciplina para construir una carrera.
¿Ese hábito viene de casa?
Cien por ciento. No conozco a nadie que trabaje más que mi papá. Incluso siento que él se perdió parte de mis primeros pasos porque siempre estaba trabajando. Lo que escuché toda mi vida fue: “¿Quieres lograr algo? Entonces toca chambear”. Nada llega regalado.
Creciste viendo de cerca la carrera de tu padre: Gianmarco Zignago. ¿Qué tanto influyó en ti?
Ahora que me lo preguntas, creo que nunca lo vi tanto en el estudio; siempre lo vi en vivo. Lo acompañaba mucho a los conciertos y siento que eso influyó más en cómo soy sobre el escenario: cómo me muevo, cómo interactúo con el público. En el estudio soy un poco más hermético, encontré mis propios procesos y, en ese aspecto, somos distintos.
Muchos creen que, por venir de una familia de músicos, ustedes hacen la misma música. ¿Qué responderías?
Que somos muy distintos. Los tres somos músicos —Nicole, Abril y yo—, pero creo que no nos parecemos casi en nada. Hace poco escribimos juntos por primera vez y fue una experiencia muy bonita, porque nunca habíamos compartido tiempo en el estudio. Claro que hay similitudes, pero eso no significa que vayamos a sonar igual solo porque mi papá haga un tipo de música.
¿Cómo es compartir una mesa con una familia de músicos?
Es increíble, una bendición. Siempre terminamos hablando de música, de shows, de sesiones. Hace poco le enseñé una canción del disco a mi papá y, sin que yo se lo pidiera, empezó a darme ideas. Me dijo: “Chino, ¿qué pasa si aquí haces estos acordes y esta melodía?”. Me gustó mucho ese momento.
¿Cómo ves la escena musical peruana?
La veo muy activa y eso me emociona. Tengo colaboraciones con artistas peruanos que todavía se están cocinando. Mi sueño es que el Perú tenga más artistas jóvenes que lo representen, como sucede en Colombia, Argentina o Venezuela. Me gustaría que algún día podamos decir: “Ellos son los artistas peruanos que representan al país”.
¿Cómo estás viviendo tu nueva etapa artística?
Estamos en el lanzamiento del disco. Ya salieron “Golpe” y “Pared”, en julio sale otra canción y así iremos completando el ciclo del álbum. Después, si Dios quiere, vendrá una gira acústica por ciudades como Bogotá, Buenos Aires o Santiago. Tengo muchas ganas de trabajar.
SOBRE EL ARTISTA
Fabián Zignago, cantautor
Productor peruano-estadounidense de pop. Se ha consolidado una propuesta pop anglo y los sonidos latinos. Ha sido reconocido por VEVO como uno de los Newcomers 2026 y ha compartido escenario con Jason Mraz, Reik y Lasso.
22 años de edad tiene el joven artista.
2022 debutó con el sencillo “Ajedrez”.
2025 lanzó su primer álbum “Niño bueno”.
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