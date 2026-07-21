La jefa de Epidemiología de la Gerencia de Salud del Gobierno Regional de La Libertad, Ana María Burga, advirtió que el fenómeno El Niño que se pronostica no solo traería lluvias y posibles inundaciones, también originaría el incremento de casos de dengue, enfermedades diarreicas, respiratorias, entre otras, por lo que recomendó a la población a estar alerta y cumplir con las recomendaciones que emitan las autoridades para prevenir estos males.

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Cuidado

La especialista aseguró que la enfermedad que más preocupa en estos momentos es el dengue, pues los casos van en aumento en la provincia de Trujillo. “Este va a ser el principal problema que vamos a tener nosotros durante la etapa de El Niño”, aseguró.

De acuerdo a la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud, en La Libertad se registran 4,293 casos. Del total, se han confirmado 3,144 y permanecen como probables 1,149.

“Se puede propagar el dengue porque en este momento la temperatura le es favorable al crecimiento y desarrollo del vector. Las otras enfermedades que pueden venir con el fenómeno El Niño son las enfermedades diarreicas agudas, que tiene que ver con las dificultades con el agua, los aniegos, la suciedad, el polvo. También la conjuntivitis, las infecciones respiratorias agudas, que es lo que más vemos en el fenómeno El Niño”, aseveró Ana María Burga.

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