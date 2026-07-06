La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha anunciado una inversión superior a los S/ 487 millones en tres proyectos viales para La Libertad, que beneficiará directamente a más de 220 mil ciudadanos. Ante esto, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) revisó la situación actual de la infraestructura de transporte en la región y advirtió que la mayor parte de la red vial departamental que conecta las provincias liberteñas se encuentra sin pavimentar.

De acuerdo a información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recogida por REDES, de los 1,936 kilómetros que conforman esta red, el 94% corresponde a vías no pavimentadas.

Preocupa

Esta cifra refleja una importante brecha de infraestructura en la región. Mientras las carreteras pavimentadas cuentan con superficies cubiertas por materiales como asfalto, concreto o adoquines, que permiten una circulación más segura y eficiente, gran parte de la red vial de La Libertad está compuesta por carreteras no pavimentadas (94%).

Estas se clasifican en vías afirmadas, vías sin afirmar y trochas, categorías que permiten evaluar las condiciones de transitabilidad y la calidad de las carreteras. En general, cuanto menor es el nivel de acondicionamiento de una vía, mayores son las dificultades para el transporte de personas y mercancías.

Las rutas afirmadas son las carreteras que están estabilizadas con material granular. Cuando no existe pavimentación, este es el tipo de vía más segura. En cambio, la trocha es la peor condición vial, pues se trata de terrenos naturales que no garantizan transitabilidad, no están afirmadas y que son de nivel básico o carrozable.

Las vías no afirmadas son caminos mayormente de tierra que cuentan con un acondicionamiento mínimo para permitir el tránsito.

“Aún existen importantes desafíos para conectar a las provincias con oportunidades de desarrollo. Una carretera en mejores condiciones facilita el traslado de personas, reduce los costos logísticos, permite que los productores lleguen más rápido a los mercados y mejora el acceso a servicios como salud y educación. Por ello, los proyectos viales representan una oportunidad para cerrar brechas de infraestructura que durante años han limitado la competitividad y el crecimiento de diversas localidades de la región”, manifestó Carlos León, economista de REDES.

Iniciativas

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) presentó en su ROADSHOW los próximos proyectos viales estratégicos en la región La Libertad. Estos proyectos beneficiarían a las provincias de Gran Chimú, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

El proyecto vial que corresponde a la provincia de Gran Chimú buscaría la mejora de la carretera departamental LI-106. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en esta provincia 136,8 km de vía están afirmados, mientras que las trochas o caminos sin afirmar son mínimos. El énfasis que el ANIN debe tener es la implementación de pavimento, para así generar un desarrollo significativo en la transitabilidad del territorio.

Respecto a los proyectos en Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, estos presentarían mejoras en las carreteras departamentales LI-117, LI-115 y LI-116, que integran sectores de los distritos de Cachicadán y Huamachuco.

En Sánchez Carrión la situación es más precaria que en las otras provincias, pues presentan 56,9 km de red vial afirmada y 35,6 km de vías de trocha. Priorizar el condicionamiento de la calidad física de las carreteras que actualmente siguen en trocha es crucial para el fortalecimiento de la provincia.

Santiago de Chuco es la red departamental más extensa de las tres que serán intervenidas. En esta provincia predominan las vías afirmadas, pero se mantienen aún 33,8 km de vías sin afirmar y 17,3 km de trocha. La ANIN debe priorizar disminuir los kilómetros que no cumplen con una calidad mínima de transitabilidad. Asimismo, en Santiago de Chuco también se realizará el mejoramiento de la LI-122 en su extensión hasta la vía LI-121, que une la provincia con diversas zonas hasta el empalme con la vía LI-121, la cual va desde Chao, pasando por Buenavista, Shagaganga y Huaso, hasta el desvío Julcán. El mejoramiento no solo busca ampliar la comunicación y contacto dentro de las mismas provincias, sino con otras localidades también.

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