La jefa de la Defensoría del Pueblo en la región La Libertad, María Olórtegui Risco, dijo que hay una gran preocupación debido a que ocho alcaldes provinciales no asistieron a la reunión de urgencia que convocó la Plataforma Regional de Defensa Civil para que expongan los planes de prevención que han implementado, a fin de afrontar un posible fenómeno El Niño.

Olórtegui indicó que a pesar de la importancia de esta sesión se ha evidenciado un desinterés por parte de estas autoridades, pues tampoco enviaron a representantes que pudieran abordar los puntos en agenda relacionados a las acciones para reducir el riesgo ante la inminente llegada del fenómeno El Niño.

Las provincias que no tuvieron representación de sus autoridades como alcaldes y gerentes de Gestión de Riesgos y Desastres fueron Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

Esto significa que no se tiene una información exacta de cada uno de esos lugares en cuanto al número de población en riesgo, viviendas, infraestructura vial y tierras de cultivo.

ES UNA OBLIGACIÓN

Ante estas ausencias, la Defensoría del Pueblo recordó que los gobiernos provinciales están obligados a asistir a las sesiones de la Plataforma Regional de Defensa Civil o enviar a un representante.

Por ello, exhortó a la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, quien es la que preside las sesiones de la Plataforma de Defensa Civil, a implementar mecanismos que aseguren la participación de las autoridades locales. Esto implica poner a disposición los medios de conexión virtual.

Las autoridades de las provincias que sí participaron fueron Trujillo, Virú, Ascope y Pacasmayo. Con ellos se arribó a acuerdos de impulsar acciones de limpieza de techos, canales y preparación ante los eventos lluvias de gran magnitud.

Además, de la próxima transferencia de gestión por elecciones, pues se deben dejar planes y estrategias debidamente establecidas.

“La idea de estas reuniones es gestionar para prevenir y evitar las graves consecuencias de un fenómeno El Niño. No asistir a estas sesiones es no cumplir con las funciones que tienen”, mencionó María Olórtegui.

EN ALERTA

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño informó que se mantiene la condición de alerta por El Niño costero en el litoral peruano.

El organismo precisó que el evento climático podría extenderse hasta el verano de 2027 con una intensidad que variaría entre moderada y fuerte.

El pronunciamiento se basa en evaluaciones oceanográficas y atmosféricas que monitorean el comportamiento del océano Pacífico. Estos análisis consideran la evolución de las temperaturas superficiales del mar y su influencia en la costa peruana.

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