Tras ser obligado a ponerse pollera por habitantes del centro poblado de Corrales (Cochorco, Sánchez Carrión), el alcalde de este distrito, Arcenio Layza Valderrama, salió en su defensa y dijo que se trató de un “abuso” de los vecinos.

VER MÁS| Intervienen a escolar acusado de vender droga en colegio de Trujillo

El burgomaestre fue “castigado” por los comuneros por retrasos en la ejecución de una institución educativa en su jurisdicción. Ayer, en una entrevista con RPP Trujillo, reconoció que el expediente técnico para la obra aún no encuentra listo; no obstante, aseveró que el proyecto ha presentado una serie de observaciones, incluso desde gestiones anteriores.

“Es cierto, hay un retraso y eso yo no niego. [...] La población tiene razón, pero lo que sí es de condenar que ha estado orquestado este abuso que han cometido”, expresó la autoridad edil.

Layza aseguró que todavía no ha identificado qué partido estaría detrás de esta “sanción”; sin embargo, recalcó que “es evidente que está orquestado políticamente”.