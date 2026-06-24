La región La Libertad se ubica como la quinta con más casos de dengue a nivel nacional, de acuerdo con la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 23, comprendida entre el 7 y el 13 de junio, se reportaron 2.860 casos de dengue en la región. Del total, 2.137 contagios (74,72 %) fueron confirmados y 723 (25,28 %) permanecen como probables.

La cifra representa un incremento de 1.471,43 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 182 casos.

Virú concentra la mayor cantidad de contagios

La provincia de Virú es la más afectada por la enfermedad en La Libertad. Hasta la SE 23 acumuló 1.750 casos, frente a los 25 reportados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 6.900 %.

El distrito de Chao concentra la mayor incidencia dentro de la provincia, con 1.629 casos en total, de los cuales 1.563 fueron confirmados y 66 probables.

Por su parte, el distrito de Virú registró 121 casos, de los cuales 82 fueron confirmados y 39 permanecen en evaluación. Guadalupito es el único distrito de la provincia que no reporta contagios.

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Escasez de agua favorece la proliferación del mosquito

La exconsejera regional por Virú, Mirtha Higa Urquiaga, atribuyó parte del problema a la limitada disponibilidad de agua potable en la provincia.

Según explicó, cerca del 90 % de la población de Chao recibe agua solo entre dos y tres horas al día, mientras que en la provincia de Virú la cobertura continua alcanza apenas al 40 % de los hogares.

“Al no haber agua, la población almacena el líquido en baldes y recipientes. Muchas veces lo hace en condiciones precarias, lo que favorece la reproducción del mosquito transmisor del dengue”, señaló.

La exautoridad también cuestionó la falta de una estrategia articulada entre las instituciones responsables para enfrentar el avance de la enfermedad.

Altas temperaturas y riesgo de El Niño costero

Especialistas consultados indicaron que las temperaturas superiores a lo habitual durante el otoño también han favorecido la expansión del mosquito Aedes aegypti.

Advirtieron además que un eventual fenómeno de El Niño costero podría generar condiciones más favorables para la reproducción del vector debido al incremento de lluvias y humedad.

La Libertad ocupa el quinto lugar a nivel nacional

Según el reporte epidemiológico, San Martín encabeza la lista de regiones con más casos de dengue en el país con 4.985 contagios.

Le siguen Piura con 4.392, Lima con 3.210 y Ucayali con 2.915. La Libertad ocupa el quinto lugar con 2.860 casos.

Dentro de la región, después de Virú se ubican Trujillo con 815 casos, Chepén con 174, Ascope con 92, Gran Chimú con 16, Pacasmayo con 12 y Pataz con uno.

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