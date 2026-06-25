El sector transporte jugará un papel importante en la campaña municipal y regional. A puertas de las elecciones, candidatos de tres tiendas políticas tomaron como “caballito de batalla” la reducción del costo de los pasajes en Trujillo, con la finalidad de “defender” a los usuarios y, de paso, ganarse su apoyo en las urnas el 4 de octubre.

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Uno de los partidos que apuntó al transporte es Podemos Perú, que postula a la Alcaldía de Trujillo al actual consejero regional Robert De La Cruz. En su lista lleva como regidores a dos de los máximos representantes de ese sector: Vicente Liñán, presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), y Raúl Muñoz, de la Confederación Regional de Empresas y Transportistas de La Libertad (Coretralib).

El lunes, De La Cruz, junto con Liñán y Muñoz, anunció la reducción “de manera progresiva” de los costos de los pasajes, de S/ 2.50 a S/ 2.00. También respaldaron este anuncio los gerentes de las empresas California, Libertad, Caballito de Totora y Arco Iris.

Los hombres del volante y el consejero aseguraron que esta iniciativa no tiene tinte político. Sin embargo, en todo momento dejaron claro que fue Robert De La Cruz quien promovió la reducción de las tarifas.

“Aplaudo la iniciativa que tuvo el doctor Robert, de haber tenido la iniciativa de buscar a los representantes de las empresas porque ninguna autoridad nos ha buscado para pedirnos que reduzcamos el precio de los pasajes. Creo yo que eso es rescatable”, dijo Iván Cruz, gerente de la compañía California.

Subsidio

Alianza para el Progreso (APP), cuyo candidato a la Alcaldía de Trujillo es el actual burgomaestre Mario Reyna, también tiene en la mira las tarifas. Este partido lleva como regidor a Carlos Blas, gerente de la empresa Nuevo California, que redujo su pasaje a S/ 2.00.

Además, Reyna ofició al Ministerio de Transportes y a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) para que, en atención al Decreto de Urgencia N° 006-2026, “se dispongan las medidas reglamentarias necesarias para la más inmediata implementación del subsidio aprobado” a favor de los transportistas de Trujillo. Con esto, los hombres del volante recibirán un apoyo económico de S/ 4.00 por galón de diésel comprado.

“Esta medida evitará mayores incrementos en los pasajes y protegerá la economía de miles de familias trujillanas”, señaló el alcalde.

Pedido

Quien también marcó su posición en este tema fue Hernán Sánchez Carrascal, postulante a consejero regional de Trujillo por el Partido Aprista Peruano. Él ofició a Indecopi y a la Defensoría del Pueblo porque en esta ciudad no se cumpliría con establecer tarifas urbanas e interurbanas. “Hoy accioné legalmente en defensa de los usuarios del transporte público. Solicité la fiscalización de las tarifas urbanas e interurbanas, que no existen. Solicité investigar posibles prácticas anticompetitivas. Pasajes según la distancia”, posteó en sus redes sociales.