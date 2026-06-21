Desde hoy, varias empresas de transporte que brindan servicios en la provincia de Trujillo reducirán el precio de los pasajes de S/ 2.50 a S/ 2.00.

VER MÁS: Impulsan tres carreteras de gran envergadura en La Libertad

En conferencia de prensa, el consejero regional Robert de la Cruz confirmó que lograron coordinar con los hombres del volante la rebaja de sus tarifas.

Detalló que los microbuses de las compañías California y Libertad bajarán sus costos. En tanto, las combis que reducirán sus tarifas son: Luz Divina, Virgen del Arco, Santa Lucía de Moche, Los Diamantes, Miramar, San Isidro Labrador, Nuevos Girasoles, Modernos Girasoles, Arcoiris Express y Santa Catalina.