La Contraloría General de la República (CGR) alertó al Gobierno Regional de La Libertad sobre el retraso en la culminación de los trabajos de perforación y fragmentación de roca en la construcción del nuevo Hospital de Otuzco.

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Estas labores, que fueron aprobadas como la prestación adicional de obra n.° 1 y cuya finalización estaba prevista para el 14 de noviembre de 2025, no fueron consideradas en el expediente técnico original, pero resultan indispensables para la ejecución del proyecto.

En el Informe de Hito de Control n.° 032-2026-OCI/5342-SCC, que evaluó el periodo comprendido entre el 3 y el 9 de junio de 2026, se indica que dichos trabajos registran un avance físico de apenas 82 % y aún se mantenían pendientes la fragmentación de roca y la eliminación del material producto de dicha actividad.

Ambas labores son indispensables para el avance directo del proyecto que supera los S/ 113 millones. Asimismo, se evidenció que el contratista viene utilizando solo una de las dos perforadoras de roca que comprometió para la ejecución de los trabajos, por lo que la empresa supervisora de la obra y el Gobierno Regional de La Libertad, en el marco de sus obligaciones contractuales, deben adoptar las acciones necesarias para cautelar que el contratista disponga oportunamente de los recursos y equipos requeridos, a fin de garantizar la ejecución del adicional de obra conforme a las condiciones aprobadas.

OPERATIVIDAD EN RIESGO

La Contraloría también advirtió que la capacidad de abastecimiento del actual sistema de agua potable del distrito de Otuzco no garantizaría la operatividad del nuevo hospital, por lo que su puesta en funcionamiento dependería de la ejecución de otros proyectos de inversión pública. Según sus estimaciones, la demanda de agua del futuro establecimiento de salud podría superar el volumen que actualmente produce el sistema para abastecer a la población durante un día.

Esta situación fue identificada en el informe de hito de control anterior (n.° 021-2026 del 23 de abril último), que también señala que el caudal requerido por el hospital excede al caudal total disponible en el sistema de abastecimiento.

Ello evidenciaría una potencial insuficiencia en la capacidad de suministro, por lo que la conexión del nosocomio a la red actual podría afectar el abastecimiento de agua a la población generando déficit en el servicio y disminución de la presión en la red.