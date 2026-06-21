El actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, afrontará un juicio por el presunto delito de corrupción en agravio del Estado.

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Según reveló el portal Causa Justa, el Ministerio Público habría solicitado seis años de prisión por el delito de colusión agravada contra la máxima autoridad edil.

PESQUISAS

El caso se remonta a la gestión anterior (2018-2022) en la Municipalidad Distrital de Moche (MDM).

“La investigación fiscal sostiene que durante la gestión municipal [...] de Arturo Fernández Bazán, se contrató a la empresa Albert & Marshall Consulting E.I.R.L. para brindar asesorías jurídicas especializadas. Sin embargo, según la acusación, no existe evidencia suficiente que acredite que dichos servicios hayan sido realmente ejecutados”, indica el referido medio de comunicación.

Pese a esta supuesta irregularidad —se añade en el informe— “la entonces gerenta municipal [Diana Tello Murrugarra] habría autorizado los pagos correspondientes”. “La Fiscalía identificó la emisión de 21 facturas que suman aproximadamente S/ 94 mil, desembolsos que considera irregulares al no existir documentación que sustente la efectiva prestación de los servicios contratados”, sostiene.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la compañía Albert & Marshall Consulting E.I.R.L., representada por Pedro Armando Alfaro Vásquez, tendría como domicilio un inmueble vinculado al actual burgomaestre de la capital liberteña.

“La acusación sostiene que Mario Reyna habría tenido una participación activa en los acuerdos que permitieron concretar los contratos observados”, agrega Causa Justa en su publicación de ayer.

DOS MÁS

Por este caso también serán procesados Diana Tello, actual funcionaria en la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo (MDAT), y Pedro Armando Alfaro Vásquez.

“El proceso ya superó la etapa de investigación y fue enviado a juicio oral por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad”, asegura el citado portal.

De acuerdo con documentación a la que tuvo acceso el referido medio, la audiencia de juzgamiento “fue programada para el 19 de abril de 2027, fecha en la que el Ministerio Público deberá sustentar sus acusaciones y presentar las pruebas con las que busca obtener una sentencia condenatoria contra los tres procesados”.

Como testigos de los hechos investigados han sido citadas las siguientes personas: Germán Rodríguez Zelada, Paola del Rosario González Chuquipoma, Karla María Ydrogo Vásquez, Hernán Augusto Silva Luna, Elsita María Valiente Saldarriaga, Mario Rudy Mayer Medina, Edwin Oswaldo Tapia Chinchay, Alika Miranda Pereyra, Luis Miguel Bacilio Hernández y Brayan Gavidia Vásquez, se precisa en la resolución judicial emitida por el mencionado juzgado.

Este Diario buscó la versión de Mario Reyna, pero este encargó decir que se trata de “un tema que ya se ha informado muchas veces”.

“Es una denuncia de la gente de Arturo Fernández por haber dado asesoría a la municipalidad de Moche. Así que contento que se investigue y se pueda esclarecer el tema. Soy abogado con especialización y experiencia en administración pública. Así que estaba más que capacitado para dar dicho servicio. La verdad nos hará libres”, respondió.