Según la agraviada, el hombre del volante se desvió de su ruta y la llevó a un paraje alejado donde abusó de ella.
Según la agraviada, el hombre del volante se desvió de su ruta y la llevó a un paraje alejado donde abusó de ella.

Un taxista identificado como Ulises Ríos Quezada fue detenido por la Policía de la comisaría de Laredo, tras ser acusado por una pasajera de presuntamente haberla violado sexualmente.

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De acuerdo a la versión de la agraviada, solicitó el servicio de taxi a las 3 de la madrugada en el sector Heroica, distrito de Moche, pero el conductor desvió la ruta, la amenazó, la despojó de sus pertenencias y la ultrajó sexualmente, en un paraje alejado situado en el centro poblado Conache, ´cerca al canal del Proyecto Especial Chavimochic.

Lo que no imaginó el taxista era que la mujer recordaba el número de placa del vehículo: T4G-684. Ese único dato fue la clave para que la Policía rastreara la unidad hasta el sector Villa Hermosa, en Alto Salaverry, donde interceptaron y detuvieron en flagrancia Ulises Ríos.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Laredo y quedó a disposición del Ministerio Público para ser procesado por el delito contra la libertad sexual.

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