Un taxista identificado como Ulises Ríos Quezada fue detenido por la Policía de la comisaría de Laredo, tras ser acusado por una pasajera de presuntamente haberla violado sexualmente.

VER MÁS: La Libertad: Detienen a capitán del Ejército por extorsión

De acuerdo a la versión de la agraviada, solicitó el servicio de taxi a las 3 de la madrugada en el sector Heroica, distrito de Moche, pero el conductor desvió la ruta, la amenazó, la despojó de sus pertenencias y la ultrajó sexualmente, en un paraje alejado situado en el centro poblado Conache, ´cerca al canal del Proyecto Especial Chavimochic.

Lo que no imaginó el taxista era que la mujer recordaba el número de placa del vehículo: T4G-684. Ese único dato fue la clave para que la Policía rastreara la unidad hasta el sector Villa Hermosa, en Alto Salaverry, donde interceptaron y detuvieron en flagrancia Ulises Ríos.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Laredo y quedó a disposición del Ministerio Público para ser procesado por el delito contra la libertad sexual.