Miembros del Frente de Defensa y Desarrollo Territorial de los Intereses del Distrito de Quiruvilca (Santiago de Chuco), junto a la ciudadanía y las fuerzas del orden, ejecutaron un operativo de desalojo contra mineros ilegales foráneos que operaban en una zona de dicha jurisdicción andina situada a más de 4 mil metros sobre el nivel de mar.

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PACÍFICA

En comunicación con este Diario, la jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, señaló que la operación contó con la participación de más de 300 ciudadanos y que no se reportaron heridos.

Medios de comunicación del distrito santiaguino informaron que “la medida se tomó tras una autoconvocatoria masiva de los pobladores y mineros locales en proceso de formalización (con REINFO vigente), quienes denunciaron un incremento alarmante de la inseguridad ciudadana y graves daños ambientales provocados por personas ajenas a la comunidad”.

“​A solicitud de Bezago, empresa titular de la concesión y de los terrenos superficiales, se articuló un frente de acción en el que participaron la PNP, el frente de defensa del distrito, las rondas campesinas locales y diversas organizaciones de base”, añadieron.

Según la representante de la Defensoría del Pueblo, a los agentes de la delegación policial de Quiruvilca se sumó personal de la comisaría de Shorey.

Dirigentes del frente de defensa habrían señalado que “mineros golondrinos” ingresaron a Quiruvilca con el único objetivo de lucrar con la minería ilegal, situación que estaría poniendo en riesgo “el proceso de formalización de los mineros locales que sí están cumpliendo con las normativas del Estado”.

POSICIÓN

Pese a esta operación, la tensión seguiría instaurada en esta parte de la sierra de la región. En una entrevista difundida por la cuenta en Facebook “Eventos Quiruvilca Noticias”, Santos Ulloa, quien asegura ser presidente del actual frente de defensa, “rechazó la intervención de la empresa Bezago en algunas labores” y dijo “que detrás de ello estarían intereses personales”.