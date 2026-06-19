Un nuevo proceso de compra de 51 ambulancias inició el presente mes de junio el Gobierno Regional de La Libertad, tal como lo venía anunciando la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, logrando otro hito importante en materia de salud al haber superado en más de 200 unidades la renovación de ese parque automotor en lo que va de la gestión.

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Se trata de una inversión tipo IOARR cuya convocatoria lo lanzó la Gerencia Regional de Salud el pasado 5 de junio. De acuerdo al cronograma del proceso, el 15 de julio debería darse la buena pro, y el 31 de ese mismo mes su consentimiento. Seguidamente, para el 19 de agosto se prevé la firma de contrato con la empresa ganadora.

Las compra de 51 ambulancias maneja un presupuesto referencial de S/ 25.6 millones. Si todo marcha conforme a los plazos establecidos, la empresa tiene un plazo de 120 días calendario para entregar las unidades, por lo que en diciembre de este año se tendrían recepcionadas para agilizar su revisión, dar conformidad y entregar a los establecimientos de salud.

Centros poblados serán atendidos

Un detalle muy importante es que casi la totalidad de estas ambulancias serán destinadas a establecimientos médicos públicos de primer nivel ubicados en centros poblados, territorios que por ser populares, tienen gran cantidad de habitantes cuyas emergencias deben ser atendidas con prontitud y ser derivadas a hospitales para una atención especializada.

Las provincias beneficiadas son siete y su distribución será de la siguiente forma: Chepén (3), Julcán (5), Otuzco (8) Pacasmayo (2), Sánchez Carrión (8) Pataz (9), Virú (8), Trujillo (7) y Ascope (1). Por el tipo, 41 serán rurales y 10 urbanas. Cada una de ellas estará completamente equipada con elementos básicos para brindar primeros auxilios y estabilizar a pacientes.

A inicios de este año, el GORE compró 17 ambulancias que distribuyó a hospitales de segundo nivel, por un valor de 9 millones de soles. En tanto, el año pasado compró 40 ambulancias para centros de salud de provincias que nunca tuvieron este tipo de vehículos, por un valor de 18.8 millones de soles. Por último, otros 38 vehículos se gestionó al MINSA y están llegando por lotes.