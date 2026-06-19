La consejera regional por la provincia de Julcán, Tania Lorena Carranza Blas, expresó su preocupación por la situación de la Institución Educativa San José de Salo Bajo, en el distrito de Carabamba, tras detectar una serie de observaciones durante las labores de fiscalización realizadas a la obra.

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Según indicó, en varias visitas efectuadas al proyecto se constató la ausencia del supervisor de obra, pese a que se trata de una función clave para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

La autoridad señaló que esta situación ya fue advertida mediante informes presentados ante la Gerencia Regional de Infraestructura.Carranza explicó que, junto al Órgano de Control Institucional (OCI), se programó una visita de fiscalización inopinada; sin embargo, llamó la atención que el día de la inspección se encontraran presentes todos los especialistas del contratista, el supervisor y funcionarios del Gobierno Regional, situación que no había ocurrido durante anteriores visitas.

“Nosotros hemos asistido 12 veces a la obra y en la mayoría de ocasiones no encontramos a supervisión. Por eso resulta llamativo que justamente el día de la fiscalización estén presentes todos los involucrados”, manifestó.

La consejera también alertó sobre observaciones relacionadas con la evaluación económica del proyecto, indicando que el monto inicialmente previsto habría sufrido variaciones significativas durante el desarrollo de los entregables, situación que actualmente viene siendo revisada por las instancias correspondientes.

Asimismo, informó que esta problemática ya fue puesta en conocimiento de la gobernadora regional y de los funcionarios responsables, con el objetivo de evitar que la obra enfrente mayores retrasos o una eventual paralización.

En otro momento, Carranza anunció que este lunes se colocará la primera piedra de la nueva Institución Educativa de San Antonio, una obra largamente esperada por la población y que permitirá brindar mejores condiciones de aprendizaje a los estudiantes de este sector de la provincia de Julcán.