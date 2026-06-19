Graves daños hubo en calles y viviendas del sector El Presidio, en El Porvenir, por la rotura de una tubería de agua potable de unos 20 centímetros de grosor del reservorio Miguel Grau, ocurrida entre la noche del miércoles y madrugada del jueves.

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La tubería es muy antigua, es de cemento y debe tener unos 40 a 50 años, dijeron los vecinos. El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, que preside el Comité Provincial de Defensa Civil, llegó hasta el lugar, coordinando con la empresa Sedalib y articulando acciones inmediatas de apoyo a las humildes familias afectadas asentadas en las faldas del cerro El Presidio.

“El agua ha corrido con mucha fuerza. Felizmente esta es una zona pedregosa. Si hubiera sido arena los daños hubieran sido mayores. De todos modos, el agua entró a las viviendas y está viniendo personal de la empresa aseguradora que tiene Sedalib para la atención y reparación de los daños, señaló.

Cabe indicar que la empresa de saneamiento cuenta con un seguro con el que se va a coberturar los daños que la rotura puede haber ocasionado en los vecinos.

Personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de Trujillo llegó para apoyar algunas acciones de mitigación,

“Nos han informado que también está en camino la máquina hidrojet, para retirar el agua que se ha quedado empozada en la parte baja”, añadió el burgomaestre. Habrá restricciones del servicio de agua potable en el sector, pero vamos a ver cómo llegamos con agua a través de las cisternas de Sedalib, de la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Segat, precisó“, el alcalde Mario Reyna.