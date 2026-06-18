La guerra por el control territorial en la que se han enfrascado las organizaciones criminales asentadas en la provincia de Pataz volvió a cobrar una nueva víctima. Delincuentes asesinaron a balazos a un joven a quien conocían con el alias de “Chato Aldair”.

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Este nuevo hecho criminal ocurrió la noche del último miércoles en el sector Pueblo Nuevo. De acuerdo a pobladores, la víctima caminaba por esa localidad cuando fue interceptado por sus rivales, que le dispararon ocho tiros y luego huyeron en una camioneta.

Las primeras investigaciones dan cuenta de que Aldair Anderson Caipo Reyes habría integrado la organización criminal “La Gran Alianza”, grupo delictivo que en su momento fue dirigido por Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”. Este oscuro personaje fue atrapado en Colombia el 2025 y Perú busca extraditarlo porque es investigado por homicidio, secuestro, organización criminal, entre otros delitos.