El candidato al cargo de gobernador regional de La Libertad por Somos Perú, Aldo Carlos Mariños, a través de sus redes sociales anunció ayer que el médico cirujano Milton Ramírez Herrera será el aspirante a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por el partido somista.
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“Como candidato a alcalde de la provincia de Trujillo tenemos al médico Milton Marcelo Ramírez Herrera. En su momento haremos una conferencia de prensa y lo presentaremos, conjuntamente con la candidatura a la Región y los consejeros”, mencionó.
De esta forma, quedaron descartadas las versiones que indicaban que Verónica Torres sería la candidata al sillón municipal de Trujillo.
Hace solo unos días, Ricardo Tafur renunció al partido Somos Perú y a su precandidatura a la MPT.
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