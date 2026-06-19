Los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Juan Namoc, Melvin Valderrama y Luis González Rosell coincidieron en anunciar que el gerente general, Carlos Sánchez Caipo, y el gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña Aleman, serán citados a la próxima sesión de Concejo para que expliquen y sustenten si se está cumpliendo o no con el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que se firmó con el Ministerio del Interior para implementar tecnología en la lucha contra la delincuencia.

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En efecto, el pasado 14 de noviembre de 2025, los concejales de la MPT aprobaron por unanimidad el Acuerdo de Consejo N°192-2025, mediante el cual se dio luz verde a la firma de dicho convenio, cuyo fin es integrar información, infraestructura y servicios en el ámbito de tecnologías de información y comunicación con el propósito de disminuir los índices de inseguridad ciudadana.

A CUMPLIR

El convenio comprende una serie de compromisos entre las partes. Entre los que le compete a la MPT figuran dos que son sumamente importantes: proporcionar soporte técnico permanente a la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos de incidencias que afecten la conectividad o funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y almacenar las imágenes, videos o audios grabados por un plazo mínimo de 60 días.

No obstante, acá surge una controversia, ya que el año pasado el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad cedió 200 cámaras de videovigilancia a la MPT, pero debido a presuntos retrasos en la gestión edil no se ha podido cumplir con la implementación de la tecnología que permita recepcionar y archivar todas las imágenes que se registren en estos dispositivos.

URGE INFORMACIÓN

En ese sentido, el regidor Melvin Valderrama comentó ayer que tiene información extraoficial de que ya está en proceso la adquisición del software que permitirán el almacenamiento de imágenes. “Para tener mayores datos se va a citar a la próxima sesión de Concejo al gerente general (Carlos Sánchez Caipo) para que ofrezca esa explicación. Nosotros (regidores) aprobamos ese convenio y queremos saber cómo está funcionando”, indicó.

Por su parte, el concejal Juan Namoc mencionó que el gerente de Seguridad Ciudadana (César Campaña) es el indicado para hablar sobre este tema, porque ya han pasado varios meses de la firma de ese convenio.

“La verdad que no entiendo qué está pasando, porque el último miércoles han pretendido que el Concejo apruebe la donación de cámaras a vecinos de la urbanización Monserrate y que estos equipos sean instalados en sus casas. Eso no puede ser y lo hemos denegado”, enfatizó.

En esa línea, el regidor Luis González comentó que es necesario que el gerente general Carlos Sánchez detalle cómo se está invirtiendo el presupuesto para seguridad ciudadana. “Hay algunos movimientos que requieren explicación”, agregó.

Correo trató de obtener la versión del gerente edil, Carlos Sánchez, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Según el gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, la MPT aún no ha adquirido el software para almacenar imágenes.