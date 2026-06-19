Con el objetivo de contener la expansión del dengue, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad y la Red Integrada de Salud (RIS) Ascope ejecutaron una jornada intensiva de fumigación en el distrito de Paiján. Con la intervención se logró cubrir unas 245 familias en los sectores San Salvador, 6 de Marzo, Poste Blanco y Jorge Chávez.

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Durante la jornada, que contó con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Paiján, se desplegó a 14 fumigadores y 16 anotadores, apoyados por personal del centro de salud. Esta medida responde a la detección de tres casos confirmados en el distrito, una cifra que las autoridades buscan evitar que se incremente mediante el control químico y la vigilancia epidemiológica.

​Durante el operativo, el personal de salud reportó que algunas familias se mostraron renuentes a permitir el ingreso a sus viviendas. Ante ello, los especialistas enfatizaron que el dengue es una enfermedad de control comunitario: la falta de fumigación en una sola vivienda pone en riesgo de contagio a todo el vecindario, invalidando los esfuerzos realizados en las casas colindantes.

​ Ricardo Pereda Quiroz, epidemiólogo de la RIS Ascope, señaló que tras esta intervención se evaluará el comportamiento de la curva de contagios para determinar las próximas acciones. Asimismo, resaltó que el control larvario realizado por las brigadas desde inicios de año ha sido un factor determinante para mantener el número de casos bajo control.

​Panorama epidemiológico

​A la semana 22 del presente año, la RIS Ascope registra un total de 5 casos confirmados (4 autóctonos y 1 importado) y 75 casos probables.

​“Es fundamental que la población no baje la guardia. El personal de salud puede fumigar, pero si cada familia no elimina los criaderos de sus viviendas, el zancudo volverá a reproducirse en pocos días ”, indicó Giuliana Samamé Aguirre, Directora Ejecutiva de la RIS Ascope.

También instó a la ciudadanía a mantener medidas preventivas constantes: Lavar y cepillar los recipientes donde se almacena agua, tapar herméticamente todo depósito para evitar que el mosquito coloque sus huevos, eliminar criaderos (objetos en desuso como llantas, botellas o latas que acumulan agua de lluvia).