Juan Cáceda Paredes, presidente de la Asociación de la Familia Policial Salud Trujillo, exhortó ayer a la gobernadora de la región La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, que considere el Acuerdo de Consejo N°000230-2025, que declara de necesidad pública e interés regional la construcción del Hospital de la Policía Nacional del Perú- Trujillo, mediante la modalidad de Obras por Impuestos.

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Mediante el Oficio N°01-2026, el dirigente solicitó a la autoridad política que le conceda audiencia urgente a fin de que le exponga los graves problemas que afronta la familia policial por no contar con un hospital debidamente implementado.

OFRECIMIENTO

Cáceda recordó que el año pasado se celebró una reunión con el entonces gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, y el director de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Óscar Manuel Arriola Delgado, en la que se ofreció la construcción de un moderno hospital para los policías en Trujillo.

Es más, indicó que el gerente de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del GORE La Libertad, Julio Chumacero Acosta, se comprometió a iniciar estudios preliminares y hasta visitó la Sanidad de la Policía, pero ahora todo parece que se quedó estancado.

“Lo que tememos es que se acabe la gestión y este proyecto no quede encaminado. Desde octubre de 2025 no hay mayores novedades, por eso estamos pidiendo una reunión con la gobernadora (Joana Cabrera)”, manifestó el dirigente de los policías en calidad de retiro.

Advirtió que si no hay una respuesta por parte de los funcionarios del GORE La Libertad realizarán plantones en la sede de la entidad pública para exigir que los escuchen.

ACEPTA

Correo se contactó con el gerente de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del GORE La Libertad, Julio Chumacero, y reconoció que el año pasado se celebraron dos reuniones con la familia policial para evaluar toda la parte administrativa.

“Le hemos indicado que la gestión inicial no depende del GORE La Libertad, sino del Ministerio del Interior. Tienen que actualizar su cartera de servicios y luego firmar un convenio para que nosotros podamos hacer el perfil de un futuro hospital. Sin esa gestión previa no vamos a poder hacer nada”, advirtió el funcionario.

Chumacero le recomendó a Juan Cáceda presionar al Ministerio del Interior para que actualicen su cartera de servicios.