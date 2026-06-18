La ola criminal sigue sacudiendo a la región La Libertad. Dos muertos y un herido dejó un ataque de sicarios a un grupo de personas que se había reunido en el frontis de una vivienda para ver el encuentro mundialista entre las selecciones de Ghana y Panamá.

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Noche sangrienta

El atentado ocurrió a las 7 de la noche del último miércoles en el sector Campo Viejo del caserío Punguchique, en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú. Según autoridades locales, los jóvenes veían el encuentro de la Copa del Mundo y, además, jugaban casinos cuando aparecieron dos delincuentes y les dispararon a quemarropa. Luego, huyeron corriendo.

En el lugar murió Setil Miranda Gonzáles, conocido con el alias de “Chano”. Asimismo, Ramón Ramos Villalobos y David Cabanillas Varas quedaron graves y fueron auxiliados de emergencia al puesto de salud de El Molino.

En este establecimiento médico, horas después, se confirmó el deceso de Ramos Villalobos. Cabanillas Varas, en tanto, permanece internado bajo pronóstico reservado. No se descarta que, debido a la gravedad de sus heridas, sea trasladado a un hospital de Trujillo.

A la escena del crimen llegaron agentes del Departamento de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri). Ellos iniciaron las pesquisas con la finalidad de identificar y atrapar a los autores de este doble asesinato.

Según las primeras investigaciones, este ataque habría sido ejecutado por integrantes de la organización delictiva “La Jauría”. Este grupo criminal buscaría tomar el control de la provincia de Gran Chimú.

Este baño de sangre ha generado preocupación en los pobladores de esta jurisdicción. Gran Chimú, con estos dos asesinatos, suma tres fallecidos a balazos en lo que va del año.