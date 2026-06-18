El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza dictó prisión preventiva para nueve presuntos integrantes de la organización criminal “Los Miserables de Trujillo”, acusados de los delitos de extorsión y tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos.

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Tras tres días de audiencia, el Poder Judicial dispuso internar en el penal El Milagro durante 18 meses a Hipólito Torres, Luis Espejo, Alex Loyola, Lorenzo Chumioque, Paulo Vallejos, Brandon Soto y Alan Julca. Asimismo, dictó 15 meses de cárcel preventiva para Iván Inga y 14 meses de encierro para Elías Sicha.

Los imputados fueron atrapados en mayo último luego de un operativo encabezado por agentes de la Oficina Regional de Inteligencia de Trujillo. De acuerdo con las investigaciones fiscales, esta red criminal vendría operando desde el 2025. Ellos estarían detrás de la invasión de terrenos en el centro poblado de El Milagro y el sector El Silencio de Huanchaco.