El padre Ramiro Castillo, representante de la Orden de los Agustinos, dijo que ha causado tristeza que no se haya considerado a Trujillo, región La Libertad, como una de los lugares que visitará el papa León XIV durante su gira al territorio nacional en la primera quincena de noviembre.

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Fue el presidente de la República, José María Balcázar, quien confirmó que el Sumo Pontífice estará presente en Piura, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima. Además, hay posibilidades de vaya a Puno e Iquitos; sin embargo, en su recorrido no figura La Libertad.

PEDIDO

Ante ello, Ramiro Castillo informó que a título personal ha enviado una carta a la Conferencia Episcopal Peruana en la que pide se reconsidere la propuesta del recorrido del Sumo Pontífice en Perú y se incluya Trujillo.

“He pedido que se considere a Trujillo como una de las ciudades que visite el papa. Yo ya hice lo que puedo”, recalcó.

Reveló que en los siguientes días se realizará una misa en la parroquia Nuestra Señora de Monserrate para invitar al papa a que arribe esta ciudad.

QUE SE PRONUNCIEN

Pidió que la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, se sume al pedido a la Conferencia Episcopal Peruana para que la ciudad de Trujillo sea visitada por el papa.

“Yo creo que se puede hacer algo, porque todavía el itinerario del papa no está establecido. Considero que estamos a tiempo”, agregó.

Consultado al respecto, el vicegobernador de la región La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, mencionó que le recomendará a la gobernadora Joana Cabrera reunirse con representantes del Arzobispado de Trujillo para poder gestionar el arribó del Sumo Pontífice a Trujillo.

“Dentro de las instituciones religiosas hay un protocolo para la llegada de León XIV. En ese sentido, creo que primero coordinaremos aquí en Trujillo con el Arzobispado y luego una comisión puede viajar a Lima”, sostuvo.

En tanto, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, dijo que es una persona católica, pero que actualmente “está preocupado en otras cosas y no en si viene o no el papa”.

“Si viene es por la gestión de la iglesia y el Arzobispado. Yo creo que sería un movimiento económico bastante importante para la ciudad, pero si no viene ¿cómo voy a estar preocupado? Yo estoy preocupado en la limpieza, las pistas y la seguridad”, acotó.