La Contraloría General de la República evidenció que la empresa encargada del mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario en Liberación Social (Trujillo) no cumplió con ejecutar, en el plazo contractual, la reposición del pavimento flexible y detectó deficiencias técnicas en algunos trabajos que podrían afectar la calidad y vida útil del proyecto, así como la no aplicación de penalidades por más de S/ 103 mil.

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La obra se ejecutó en diversos tramos de las avenidas Chota, Juan Pablo II, Huamán y Víctor Larco Herrera, así como en calles y pasajes aledaños del distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, desde el 30 de enero de 2026 -de acuerdo con el plazo contractual de 105 días calendario- hasta el 14 de mayo último. El proyecto demandó una inversión superior a los S/ 2 millones en beneficio de 1,976 habitantes, de los cuales ya se desembolsaron S/ 1,773.705.

Durante una primera inspección física a la obra realizada luego del término contractual, la Contraloría constató que, en la avenida Chota, así como en calles y pasajes aledaños, no se había repuesto el pavimento flexible. En algunos sectores únicamente se aplicó líquido imprimante, insumo utilizado como preparación previa a la colocación del asfalto definitivo, mientras que en otros tramos se encontró material afirmado sin compactar.

Esta situación también fue advertida en tres inspecciones posteriores. Además, se verificó la presencia de material excedente proveniente de la demolición del pavimento anterior, el cual debió ser retirado conforme a la partida denominada “limpieza permanente de la obra”.

En la última inspección física, se observó que la reposición del pavimento en las avenidas Chota y Juan Pablo II, así como en calles y pasajes interiores, no es uniforme e incluso presenta signos de deterioro prematuro y fisuramiento.

Otro hecho relevante detectado fue que el residente de obra informó que todos los trabajos habían concluido en la fecha prevista contractualmente. Sin embargo, las observaciones realizadas durante las inspecciones evidencian que aún existían labores pendientes, situación que podría generar que el contratista no ejecute la totalidad de las partidas de pavimentación, incumpla las características técnicas del proyecto y no aplique las penalidades que correspondan.

Los hechos descritos fueron consignados en el Informe de Hito de Control Nº 007-2026-OCI/0264-SCC, que evaluó la ejecución contractual de la obra hasta el 27 de mayo de 2026, y fue comunicado al presidente del directorio de la empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib S.A.) para que adopte las acciones correctivas que correspondan.