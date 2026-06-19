Para garantizar el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias exigidas por la normativa vigente en restaurantes y establecimientos afines, el Concejo de la Municipalidad Provincial (MPT) aprobó el proyecto de ordenanza “Vigilancia sanitaria para la certificación en los principios generales de higiene a restaurantes y servicios afines del distrito de Trujillo”.

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Este fue remitido por la Subgerencia de Salud de la comuna y sustentado por Julio Torres Vigo, gerente de Desarrollo Social de la MPT, siendo aprobado por unanimidad.

El crecimiento sostenido de la actividad gastronómica y de los servicios de alimentación en la provincia ha generado la necesidad de fortalecer la vigilancia sanitaria en los establecimientos dedicados a la preparación y expendio de alimentos.

Estudios microbiológicos realizados en la ciudad detectaron contaminación en diversos alimentos y utensilios de cocina, evidenciando riesgos para la salud pública y la posibilidad de infecciones estomacales.

“Esto ocurre cuando no se observan adecuadamente las medidas sanitarias correspondientes”, dijo el funcionario

El objetivo de la ordenanza es regular y fortalecer la vigilancia sanitgerearia y la certificación en principios generales de higiene para restaurantes y servicios afines del distrito de Trujillo, estableciendo requisitos, criterios de evaluación y mecanismos de reconocimiento para garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas.

Con esto se va a garantizar la inocuidad de los alimentos ofrecidos al público, proteger la salud de los consumidores, y se promueve la mejora continua en la gestión sanitaria de los establecimientos de expendio de alimentos preparados, mediante la certificación en el cumplimiento de los Principios Generales de Higiene.

La norma edil es de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos dedicados a la preparación y expendio de alimentos en el distrito de Trujillo, sean formales, temporales o permanentes.