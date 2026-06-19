Por inmediaciones del Hospital de Apoyo de Chepén fueron detenidos dos hombres acusados de vender marihuana en “pacos”.

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Se trata de Richard Zelada Palacios (38), “El Chato”, y César Fernández Lara (51), “Pelón”. Según la Policía, ambos so presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Verdes de Chepén”.

Durante el registro personal se les encontró un morral con casi un kilo de Cannabis Sativa (marihuana).

También se les incautó una motocicleta que usaban para vender la marihuana .

Los intervenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, para continuar con las diligencias legales correspondientes.