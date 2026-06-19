Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche del último jueves, cuando dos camionetas chocaron frontalmente en la carretera Industrial, a la altura del cruce hacia la empresa Tableros Peruanos, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo.

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Según versiones de testigos, los vehículos iban a velocidad y colisionaron violentamente. Producto del fuerte impacto, se salieron de la vía y terminaron en el interior de una acequia ubicada a un costado de la transitada vía.

Al ver el accidente, otros transportistas se congregaron rápidamente en el lugar para auxiliar a los ocupantes de ambos vehículos, quienes estaban atrapados dentro de las unidades siniestradas.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de serenazgo y ambulancias para trasladar a los lesionados a los centros médicos más cercanos.

Las autoridades no han informado con precisión sobre el número de heridos ni la gravedad de su estado de salud.

Se investiga para determinar las causas del accidente.