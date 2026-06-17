Más de 150 estudiantes con habilidades diferentes del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Trujillo contarán con espacios más seguros y adecuados para sus actividades diarias gracias a una nueva intervención impulsada por el Gobierno Regional de La Libertad.

Con la colocación de la primera piedra se dio inicio a los trabajos de mejoramiento de la infraestructura, que demandarán una inversión superior a S/1.5 millones.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador regional encargado, Ever Cadenillas Coronel, en representación de la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel.

Proyecto contempla coberturas y renovación de ambientes

La intervención comprende la construcción de coberturas en la losa deportiva, áreas de recreación y patio de formación, además de la instalación de graderías y la renovación de elementos deteriorados de la infraestructura.

La ejecución de la obra tendrá un plazo de 90 días.

Según las autoridades, estos espacios son fundamentales para el desarrollo de actividades pedagógicas, recreativas y terapéuticas que contribuyen a fortalecer la autonomía y las habilidades sociales de los estudiantes.

Autoridades destacan importancia de la educación inclusiva

Durante la ceremonia, Ever Cadenillas resaltó el esfuerzo que realizan los padres de familia y docentes del CEBE Trujillo y señaló que la educación inclusiva requiere una atención permanente.

“Los padres y maestros realizan un esfuerzo enorme todos los días y como Gobierno Regional tenemos la obligación de brindarles las mejores condiciones. La educación cambia la vida de las personas y aquí ese esfuerzo es dos o tres veces mayor”, expresó.

La colocación de la primera piedra coincide con los diez años de funcionamiento del centro educativo especializado.

Espacios abiertos cumplen un rol clave en el aprendizaje

En el CEBE Trujillo, las áreas abiertas son utilizadas no solo para recreación, sino también para terapias, ejercicios de psicomotricidad y dinámicas orientadas al desarrollo integral de los menores.

Con las nuevas coberturas, los estudiantes podrán realizar estas actividades protegidos del intenso sol y de las condiciones climáticas adversas.

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