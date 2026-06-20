Veintiún viviendas afectadas y dos inhabitables dejó la rotura de una tubería matriz de agua en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, precisó el Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

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Fuentes del distrito zapatero señalaron a este Diario que son 23 las familias afectadas por esta emergencia.

TENSIÓN

Según el Reporte de Emergencia N° 001-2026-MDEP, al que este medio tuvo acceso, la inundación se produjo entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves últimos, cuando una tubería matriz de agua de 20 pulgadas se rompió en la II Etapa del sector conocido como El Mirador, en el cerro Presidio, uno de los más populosos de El Porvenir.

Fuentes de Sedalib, empresa encargada del suministro de agua potable en este distrito, señalaron que la tubería matriz, que lleva agua al reservorio Miguel Grau, colapsó debido a su antigüedad.

“La tubería es muy antigua, es de cemento y debe tener unos 40 a 50 años”, señalaron por su parte los vecinos agraviados.

La situación se complicó no solo por la precariedad de las viviendas, sino también por el deslizamiento de rocas y la fuerza con la que recorrió el agua debido a la geografía del lugar.

De acuerdo con el reporte señalado líneas arriba, además de daños a la propiedad [privada] hay afectación de vías de acceso y del polideportivo Ramón Castilla.

A estos se suma el deterioro de los pasajes “Daniel Alomías Robles y San Martín, así como la cuadra tres de la calle Ramón Castilla”.

“Daños por inundación, pérdida de bienes materiales, muebles y enseres”, se indica en el reporte.

Tras conocerse la emergencia, llegó hasta el lugar el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, quien además preside el Comité Provincial de Defensa Civil. En coordinación con Sedalib, articuló acciones inmediatas de apoyo a las humildes familias afectadas asentadas en las faldas del cerro Presidio.

“El agua ha corrido con mucha fuerza. Felizmente esta es una zona pedregosa. Si hubiera sido arena los daños habrían sido mayores. De todos modos, el agua entró a las viviendas y está viniendo personal de la empresa aseguradora que tiene Sedalib para la atención y reparación de los daños”, manifestó.

La empresa de saneamiento cuenta con un seguro con el que se va a cubrir los daños que la rotura puede haber ocasionado en los vecinos.

Personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de Trujillo llegó también a la zona afectada para apoyar en algunas acciones de mitigación.

“Nos han informado que también está en camino la máquina hidrojet para retirar el agua que se ha quedado empozada en la parte baja”, añadió el burgomaestre.

Ante las restricciones del servicio de agua potable en la zona para atender la emergencia, la autoridad edil señaló que “vamos a ver cómo llegamos con agua a través de las cisternas de Sedalib, de la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Segat”.

ATENCIÓN

A su turno, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó que Sedalib controló la fuga de agua “mediante el cierre de la línea afectada”, por lo que redujo así “el riesgo de nuevas afectaciones”.

Añadió que la Municipalidad Distrital de El Porvenir ha comenzado la entrega de alimentos a las personas damnificadas, así como bienes de ayuda humanitaria.