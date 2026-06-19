Un operativo conjunto ejecutado en la provincia de Pataz, región La Libertad, permitió la detención de dos personas presuntamente vinculadas a una organización criminal. La intervención se realizó en el marco de acciones contra la minería informal y delitos asociados en la zona.

El despliegue estuvo a cargo del Comando Unificado Pataz, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y se realizó bajo las disposiciones del estado de emergencia vigente en la provincia.

El operativo se desarrolló en el centro poblado Los Cedros, donde las autoridades ubicaron a los dos intervenidos. De acuerdo con la información oficial, ambos habrían participado en actividades vinculadas al control de una operación minera.

Las investigaciones preliminares señalan que los detenidos habrían tomado posesión de una mina para ejecutar actividades ilícitas. Este control incluía el uso de armamento y personal para resguardar el área intervenida.

#Urgente| Nuestro Comando Unificado ejecutó la operación “Triángulo de las Bermudas” en el centro poblado Los Cedros, #Pataz. Producto de ello, detuvo a 2 presuntos integrantes de una organización criminal, además de incautar 2 armas de fuego y diversos pertrechos militares. pic.twitter.com/ImW9Kp2VHC — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) June 16, 2026





¿Qué incautaron las autoridades?

Durante la intervención se incautó un fusil, una pistola y cuatro cargadores, más de 200 municiones y diversos equipos de uso militar, según uno de los voceros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El armamento incautado habría sido utilizado para sostener el control del área minera intervenida. Las autoridades indicaron que este material estaba vinculado a las actividades desarrolladas por los intervenidos.

La intervención se realizó bajo el marco del estado de emergencia dispuesto por el Ejecutivo en la provincia de Pataz. Esta medida incluye restricciones a derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión.

El dispositivo también establece la inmovilización social obligatoria en horario nocturno dentro del distrito de Pataz. Estas disposiciones buscan reforzar el control frente a actividades vinculadas a la minería ilegal y delitos conexos.

El personal de salud, seguridad, servicios básicos y otras actividades esenciales está exceptuado de estas restricciones. Además, se permite el desplazamiento en casos de emergencia médica debidamente justificados.

Los dos intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. El material incautado también fue entregado para las diligencias de ley.

El Comando Unificado Pataz señaló que continuará con las operaciones en la zona. El objetivo es mantener las acciones contra la minería ilegal y otros delitos en la provincia.