La Oficina Departamental de Estadística e Informática (ODEI) La Libertad reveló ayer que durante el primer trimestre de este año, la producción en esta región se incrementó en 2.3%, cifra que significa “su tercer periodo consecutivo de crecimiento”. Sin embargo, el decano del Colegio de Economistas en este departamento, Francisco Huerta Benites, señaló que el escenario podría ser aún mejor si no fuese por la ola criminal que azota a esta parte del país.

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POSITIVO

El director departamental del ODEI, Juan Carlos Barrios Novoa, precisó que los sectores pesca (15.3%) y construcción (11.9%), así como electricidad, gas y agua (7.6%), son los que más aportaron en este crecimiento.

En cuarto lugar se ubicó el sector agropecuario, que registró “un resultado positivo de 6.3%, por la producción de piquillo (77.1%), palta (46.5%), arándano (22%) y otros productos.

Respecto a construcción, creció por “la autoconstrucción y la inversión pública”.

ESCENARIO

Si bien estas cifras se muestran en azul, el decano de los economistas en la región aseveró que podrían ser mejores si La Libertad no viviera amenazada por la delincuencia que la golpea, principalmente en los últimos cinco años.

Según Francisco Huerta, la región reúne todas las condiciones para crecer 0.5% de forma anual, pero delitos como la extorsión frenan su desarrollo. “La cifra podría ser de al menos medio punto porcentual si las condiciones fueran otras”, expresó.

En la actualidad, cuatro provincias de La Libertad se encuentran en estado de emergencia por inseguridad ciudadana: Trujillo, Virú, Chepén y Pataz, esta última una de las principales productoras de oro en todo el país.

En ese contexto, Huerta Benites recordó que según el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, el 45% de peruanos conoce comercios que cerraron o restringieron actividades por temor al crimen.