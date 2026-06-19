La ola criminal es imparable en la región La Libertad. Ayer, a plena luz del día, un hombre identificado como Enoc Samuel Villanueva Cerna (54) fue asesinado dentro de su vehículo, a pocos metros del arco de ingreso al centro poblado de Valle Sol, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo.

VER MÁS: La Libertad: caen presuntos miembros de banda criminal que operaba en una mina de Pataz

Según información brindada por la Policía, alrededor de las 8:30 de la mañana la víctima fue atacada sin piedad por un presunto sicario cuando se encontraba estacionado frente a una vulcanizadora. Al parecer uno de los neumáticos de su vehículo necesitaba aire y se detuvo para inflar la llanta.

LO ESPERA

Una cámara de seguridad registró el momento exacto del ataque. De acuerdo con las imágenes, el homicida había estado esperando a Enoc Villanueva cerca de la vulcanizadora y esperó a que infle el neumático, y suba a su auto para acercarse y dispararle a quemarropa.

Fueron tres balazos los que acabaron con la vida de Enoc Villanueva.

La cámara también grabó la participación de un cómplice del sicario, quien habría esperado en una motocicleta lineal para facilitar la fuga del criminal.

Por la forma cómo se perpetró el ataque, los detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) – Trujillo no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

Los policías no confirmaron si la víctima registraba algún tipo de antecedente policial. Solo dijeron que eso forma parte del proceso de investigación.

Los familiares del Enoc Villanueva llegaron hasta la zona del ataque y exigieron que se identifique a las personas que están detrás de este crimen.

La provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia por el avance de la inseguridad ciudadana, pero las organizaciones criminales siguen operando con impunidad.

BAÑO DE SANGRE

En las últimas 48 horas, cinco personas han sido asesinadas en La Libertad. La noche del último miércoles, en el sector Campo Viejo del caserío de Punguchique, en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, mataron a Setil Miranda Gonzáles y a Ramón Ramos Villalobos.

Horas después sicarios acabaron con la vida de Aldair Anderson Caipo Reyes, en Pataz. Mientras, el último jueves acribillaron a Giancarlo Andree Cruz Neyra (29), “Fito”, en el distrito de Víctor Larco Herrera, Trujillo.