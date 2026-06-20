Como resultado de un paciente trabajo de inteligencia y el uso de la tecnología como son los drones se logró intervenir en la avenida Miraflores, en Trujillo, a dos presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Chukys”.

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Se trata de Manuel Chávez Rodríguez, “Negro M”, y Kevin Ávalos Ponce, “Panda”, ambos acusados de cometer delitos de extorsión y estar inmersos en el delito de tenencia ilegal de armas.

Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego marca Glock con trece municiones, dos adhesivos con mensajes extorsivos, cinco equipos celulares, cuatro tarjetas bancarias, dos chips telefónicos, dinero en efectivo y el vehículo de placa T5M-452.

Los detenidos y todas las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones del caso.

Según la Policía, esta intervención demuestra que con el uso de la tecnología y el trabajo conjunto permiten actuar con precisión para neutralizar organizaciones criminales que afectan la tranquilidad de los vecinos.