En la clausura del XVI Congreso Nacional de Minería: “Minería Responsable, Progreso para el Perú”, el vicegobernador regional Ever Cadenillas Coronel, exhortó a los empresarios del sector a seguir avanzando a una minería responsable y sostenible ambientalmente, acercándose más a los trabajadores y pobladores del área de intervención.

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“El gobierno regional y la población aspiran a una minería responsable, que no solo trabaje en la explotación sino también en el tema social. La pregunta es cuál es el trabajo que como empresarios hacen para ello”, dijo en el CONAMIN, realizado en Trujillo, del 15 al 19 de junio.

El aporte de la minería en materia de impuesto es muy importante para el país,es casi del70%, pero los minerales se acaban y se requiere que como empresarios ayuden a desarrollar al país y a la población.

Hay que pensar en eso. De qué nos sirve apostar por la explotación minera si los recursos obtenidos se van a otros lugares. Invoco a los mineros a capacitar a los trabajadores en cada uno de los yacimientos para que le den buen uso a los recursos que obtienen de su trabajo para que las familias tengan acceso a esos beneficios, dijo.

Hay que centrarse en las familias, en la población, para engrandecer a las comunidades y que la minería no sea vista como un espacio donde hay licencia para llevar contaminación.

Los que caminamos por Retamas, por La Soledad o Quiruvilca, sentimos vergüenza por lo que se ve. Se necesita una minería responsable y sostenible ambientalmente y empresas que apuesten por que parte de la riqueza que esta produce beneficie a las familias de los trabajadores y a la población. Hay aún mucho por hacer en el aspecto social, recalcó Cadenillas.

Como gobierno regional pedimos que el CONAMIN 2028 se lleve a cabo también en Trujillo, tierra de César Vallejo, de Antenor Orrego y de Víctor Raúl Haya de la Torre. Necesitamos que la capacitación minera sea constante y que eso nos ayude a formalizar a toda la minería en La Libertad, añadió.

Finalmente, consideró que el valor de las experiencias compartidas en este CONAMIN, está en llevar a la práctica lo aprendido. Apostemos a seguir trabajando por la innovación, la tecnología y la mejora de procesos operativos, para que eso se refleje en una minería más competitiva, con mejores oportunidades para las comunidades y un mayor desarrollo para el país, manifestó.