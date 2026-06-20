Policías de la comisaría de Chagual, en Pataz, detuvieron al capitán del Ejército del Perú (EP) Gary Chiroque Barreno, cuando recogía el cupo que, presuntamente, le estuvo exigiendo al propietario de un restobar.

VER MÁS: Inseguridad sigue frenando crecimiento en La Libertad

De acuerdo con la denuncia del agraviado, el oficial le exigía S/ 5 mil mensuales para que pudiera seguir trabajando de manera tranquila.

AMENAZA

En la denuncia se indica que Gary Chiroque llegó hasta el restobar y le dijo a uno de los empleados que el dueño del local tiene que “ponerse al día”, pues de lo contrario simularían, con el personal del Ejército del Perú, operativos constantes para cerrar el establecimiento e impedir que ingresen los clientes.

Posterior a ello, el oficial mantuvo comunicación mediante mensajes por el aplicativo WhatsApp con el dueño del negocio y le advirtió que iban a hostigarlo hasta obligarlo a pagar.

El empresario no se amilanó y con las evidencias en mano acudió hasta la comisaría de Chagual, donde denunció la extorsión.

OPERATIVO

En coordinación con los policías, el empresario volvió a mantener contacto con el oficial del Ejército del Perú y le respondió que accedía a pagar el monto que exigía, pues lo único que quería era seguir trabajando en paz.

Fue así que se precisó que el dinero se pagaría el último jueves a las 7 de la noche en el frontis de la Municipalidad Distrital de Pataz.

Lo que nunca sospechó el presunto extorsionador era que la Policía ya estaba enterada de todo y los billetes que iba a recibir ya habían sido previamente fotocopiados, para que quede evidencia de la perpetración del delito.

De acuerdo con la información consignada por los agentes, el capitán fue intervenido en el preciso momento en que presuntamente recibía el dinero. Tras la intervención, se le comunicaron los motivos de su detención y fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Durante las actuaciones preliminares también se revisó el teléfono celular del intervenido. Según el parte policial, entre los elementos encontrados figuran conversaciones de WhatsApp que serán incorporadas a la investigación.

Entre los mensajes hallados se destaca uno presuntamente dirigido a una persona identificada como “coronel Avellaneda”, cuyo contenido señala: “Yo le dije, jefe, ya cuando vayamos a su punto se va [a] hacer una”.