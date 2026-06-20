La Junta de Jueces Especializados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJ-LL) emitió un pronunciamiento para respaldar a sus magistrados penalistas y rechazar las “agresiones verbales” del exalcalde provincial de Trujillo Arturo Fernández Bazán (AFB), quien en reiteradas ocasiones ha usado las redes sociales para cuestionar la labor de algunos jueces en la región.

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VOZ. “[...] Expresamos nuestro absoluto respaldo a los magistrados del área penal que vienen siendo víctimas de agresiones verbales y mediáticas por parte del exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo César Arturo Fernández Bazán”, se indica en el primer párrafo del documento.

Luego, la junta de jueces rechaza “enérgicamente las reiteradas ofensas, insultos y campañas de desprestigio emprendidas públicamente por la indicada persona en contra de los magistrados de esta primera Corte del Perú Republicano”.

“Ratificamos que los jueces de esta institución administran justicia con independencia e imparcialidad, [...] por lo que no cederemos ante presiones [...] ni discursos de odio”, añade.

REACCIÓN

En respuesta a este pronunciamiento, Arturo Fernández publicó en su cuenta en Facebook un artículo periodístico que hace referencia al mismo con el siguiente texto: “Cobardes. Si se entrevistara a la gente fuera del Poder Judicial o en la plaza o en el mercado a la pregunta: ‘¿Qué piensa usted del poder judicial?’”.