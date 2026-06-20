El Gobierno Central prorrogó el estado de emergencia por 60 días en 63 distritos de la región La Libertad debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones.
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La medida regirá desde el 25 de junio y su objetivo es acelerar acciones de prevención y rehabilitación.
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 094-2026-PCM, los distritos declarados en emergencia forman parte de las 12 provincias que integran todo el departamento.
Las autoridades deben acelerar con la inversión del presupuesto asignado para prevención de desastres.
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