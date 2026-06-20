Con diversas actividades culturales, cívicas, deportivas y artísticas que unieron a toda la comunidad, Carabamba celebró su 36° aniversario de creación política distrital este 19 de junio de 2026. Durante la ceremonia central, el alcalde Percy Blas Benites hizo un recuento de las obras hechas en beneficio de la población y las que están en gestión.

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Junto a las autoridades locales, en la plaza de armas terminada en su gestión, y junto a gran cantidad de pobladores, dijo: quienes vivimos en Carabamba estamos orgullosos de haber nacido en esta linda tierra. Cuando iniciamos la gestión, lo hicimos con un solo propósito: hacer un distrito más moderno y acogedor, diferente al que encontramos.

Hemos terminado obras de la anterior gestión y hoy también tenemos muchas que está a la vista en el sector educativo, en saneamiento, carreteras y en diversos sectores. Con Foncodes hemos llegado con la creacion temporal de mano de obra no calificada para la mayoría de nuestros caseríos.

Hoy tenemos un espacio más acogedor en la plaza de armas y se termina el nuevo estadio, que inauguraremos con ustedes el próximo 15 de agosto. Nos gusta trabajar y hablar menos, eso es lo que hemos hecho. Las obras están a la vista de todos, manifestó.

Conseguimos maquinaria para mejorar las carreteras, las que están al servicio de los caseríos. Gestionamos y logramos presupuesto para construir y equipar dos importantes locales educativos en Munday y Mullamanday, por 20 millones de soles. “Mullamanday tendrá la institución educativa más moderna de la provincia de Julcán”, dijo.

Están en revisión varios expedientes que esperamos dejar encaminados para su ejecución. Carabamba y sus caseríos tienen aún muchas necesidades, reconoció seguidamente.

Está en gestión el expediente para moderno centro de salud del distrito. Hemos ingresado al gobierno regional un oficio solicitando el financiamiento para el arreglo de lo que conocemos como La Tranca, para que almacene más agua y beneficiar a los poblados de la parte baja. Vamos a visitar el GORE con los pobladores regantes para sacar adelante el presupuesto para la descolmatación del dique de Carabamba, añadió.