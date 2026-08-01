En el marco de las celebraciones por el 90° aniversario de la Seguridad Social en el Perú, la Red Asistencial Ica de EsSalud realizó una campaña de atención médica integral dirigida al personal docente y administrativo de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes. La actividad, desarrollada en el patio principal de la institución educativa, tuvo como propósito descentralizar los servicios de salud y promover el cuidado integral entre la comunidad magisterial.

Prevención en salud

Durante la jornada, se brindó consultas en medicina general, psicología y odontología, además de vacunación del esquema regular, control de presión arterial y tamizaje de glucosa. Asimismo, en el área de obstetricia se realizaron exámenes de Papanicolaou, mamografías y consejería preventiva, complementados con evaluaciones de laboratorio que incluyeron hemogramas completos, pruebas de perfil lipídico (colesterol y triglicéridos), función renal (urea y creatinina), grupo sanguíneo y VDRL.

Al respecto, el Dr. Victor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de la Red Asistencial Ica, destacó que, el objetivo central es acercar la medicina preventiva a los centros de trabajo para detectar a tiempo los factores de riesgo. Se llevaron especialistas y laboratorio itinerante a los colegios, garantizando un diagnóstico oportuno sin interrumpir su labor formativa.

Por su parte, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, reafirmó el compromiso de la institución con el bienestar de los asegurados.

“Continuaremos multiplicando estas campañas preventivas en beneficio de la familia trabajadora de Ica con acciones concretas que protejan la vida y la salud de nuestra población”, indicó.

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