El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de los comicios al nuevo Congreso bicameral para el periodo 2026-2031.

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ELLOS SON

Por La Libertad, el único partido que poseerá tres representantes en la Cámara de Diputados será Fuerza Popular, mientras que Renovación Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras tendrán solo uno.

Los diputados electos por la agrupación fujimorista son Gilmer Trujillo Zegarra, Leticia Leyva Baylón y Geanmarco Quezada Castro. De acuerdo con la ONPE, mientras el primero obtuvo 15,030 votos en las elecciones del 12 de abril, la segunda y el tercero sumaron 5,525 y 4,061 sufragios, respectivamente.

El representante de Renovación Popular será Diego Bazán Calderón, actual congresista por el mismo partido. Un total de 14,101 liberteños votó por él dos meses atrás.

Juntos por el Perú, partido que postuló a la presidencia de la República a Roberto Sánchez, estará representado por Marino Lavado Valdivia, quien totalizó 10,067 votos.

Nora Llaque Linares (Partido del Buen Gobierno) y Demetrio Valqui Calderón (Partido Cívico Obras) serán los otros dos representantes de esta región en la Cámara de Diputados. Ambos sumaron 8,765 y 5,288 votos, respectivamente.

En las elecciones de abril hubo otros candidatos que obtuvieron mejores votaciones que algunos de estos siete nuevos parlamentarios —como Milton Gamboa Benites (12,880), de Un Camino Diferente, y Fernando Alfaro Jiménez (8,836), del Partido Aprista Peruano—; sin embargo, debido a que sus respectivas agrupaciones políticas no pasaron la valla electoral ellos no han podido acceder a un escaño.

EL OCTAVO

En la Cámara de Senadores, la región estará representanta por el actual parlamentario Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular.