Durante un operativo realizado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo, Escuadrón Verde y Fiscalía, se intervino a la altura del kilómetro 25 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Menocucho, distrito de Laredo, a dos hombres que viajaban en una camioneta con S/94 mil en efectivo.

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Aunque la Policía no reveló las identidades de los intervenidos, sí contó que no supieron justificar de dónde habían obtenido el dinero. Ellos se movilizaban en la camioneta placa TDH-873.

Ante esta situación, ambos fueron trasladados a la comisaría del sector para continuar con las pesquisas del caso. El Ministerio Público abrió una investigación por el presunto delito contra el orden económico en la modalidad de lavado de activos.

El dinero quedó en custodia de las autoridades hasta que las pesquisas terminen.