Agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperaron una camioneta Toyota de placa BHA-857, valorizada en S/ 150 mil, que había sido reportada como robada.

VER MÁS: Trujillo: Presunto sicario de “Los Pulpos” se grabó acribillando a padre de familia

Según la denuncia, el vehículo fue robado en el distrito de Víctor Larco Herrera, pero fue hallado en la V Etapa de la urbanización San Andrés, en Trujillo.

La unidad móvil se encontraba en buen estado y fue devuelta a su propietario.