El menor de iniciales A.D.R.V. (17), alias “Timi”, según la Policía, integrante de la organización criminal denominada “Los tentáculos de Los Pulpos”, fue el que presuntamente acribilló y causó la muerte del padre de familia identificado como Giancarlo Andree Cruz Neyra (29). Hecho ocurrido el último jueves, en el pasaje 6 de la avenida Huamán, en el distrito de Víctor Larco Herrera, cuando la víctima esperaba que su hija de tres años salga de la vivienda para llevarla al jardín de niños.

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Los detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo, informaron que no solo han logrado detener al referido adolescente, sino que se también de capturó a otros dos implicados en el caso y se incautó un celular con el que el sicario grabó el atentado.

LO ACEPTA

De acuerdo a lo revelado por la Policía, durante el interrogatorio, “Timi” reconoció haber participado en el asesinato, y además dijo que las personas que lo “contrataron” le exigieron que grabara el vídeo paraque quede evidencia de que cumplió con el “trabajo”.

“Es que yo soy principiante —agregó—. Yo nunca he disparado. Por eso me dijeron graba porque no vaya a ser que tú la ca...”, se escucha decir al menor durante el interrogatorio al que fue sometido.

OPERATIVO

La captura de “Timi” se logró tras la ubicación, en la urbanización Cortijo Bajo, del vehículo minivan de placa CBS-333 utilizado en el crimen de Giancarlo Cruz. Al registrar la unidad móvil se hallaron tres pistolas marca Glock y placas vehiculares diversas.

Posterior a ello se intervino en distintos puntos de la ciudad: la discoteca “Glow Club” en Moche y dos viviendas en el asentamiento humano Nuevo Jerusalén, Yerson Lima Fernández, “Piurano”, Edgar Carranza Pérez, “Chato”, y a “Timi”, a quien se le encontró el celular con la gración del sangriento ataque.

Los detenidos y evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad competente.