La población del distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad, está consternada debido al asesinato a balazos de dos amigos que se dedicaban a la compra y venta de palta.

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Se trata de José Ganoza Chamache (59) y Francisco Barreto Santisteban (47), quienes a las 9 de la mañana de ayer salieron de sus casas para encontrarse en el centro de Chao y a partir de allí ir en la moto del segundo de ellos al caserío de San Carlos Alto, para cerrar un negocio de compra de palta.

NUNCA LLEGARON

Se presume que a mitad del camino fueron interceptados por sus atacantes, quienes los acribillaron sin piedad.

Los criminales dejaron a las víctimas desangrándose en medio de la vía y huyeron sin la más mínima consideración. Fueron agricultores que transitaban por el lugar los que se toparon con los cuerpos de José Ganoza y Francisco Barreto.

Creyendo que aún estaban con vida los levantaron y evacuaron al centro de salud de Chao, pero allí los médicos solo se limitaron a confirmar su deceso.

DOLOR

Enterados del terrible suceso, los familiares de ambos comerciantes llegaron hasta el establecimiento de salud y no podían creer lo sucedido, pues solo momentos antes habían desayunado con ellos.

Cuando los periodistas del lugar trataron de conversar con los deudos, estos evitaron brindar declaraciones.

No obstante, la Policía maneja dos hipótesis: primero, se presume que ambos amigos fueron víctimas de un asalto y al tratar de poner resistencia los mataron.

Se desconoce cuánto era el dinero que llevaban para cerrar el trato de la compra de palta.

La segunda tesis tiene que ver con un presunto caso de extorsión, toda vez que se trataba de pequeños empresarios relacionados al comercio de productos agrícolas.

Los detectives a cargo de la investigación alegaron que todo está en investigación y es muy temprano para descartar algún presunto móvil, ya que si se trató de un asalto, alguien debió pasar el dato de que iban a cerrar un trato que tenía que ver con dinero.

QUERIDOS

Lo que sí es concreto y palpable es que ambos amigos eran bastante queridos en Chao, ya que eran pequeños empresarios que siempre estaban colaborando con actividades en la ciudad.

Sus familiares y amigos exigen a la Policía una profunda investigación para determinar quiénes fueron los autores de este crimen.